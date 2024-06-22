42 палестинца были убиты в результате нападения Израиля на лагерь Аль-Шати

"По меньшей мере 27 палестинцев погибли и десятки получили ранения в результате нападения сионистской армии на лагерь Аль-Шати в секторе Газа", сообщила пресс-служба правительства Палестины в секторе Газа.

По данным ведомства, большое количество палестинских граждан до сих пор находятся под завалами разрушенных домов, а спасательные команды и люди пытаются вытащить их из-под завалов.

Источники также сообщили о гибели по меньшей мере 15 палестинцев в результате сегодняшнего нападения сионистского режима на район Аль-Туффа в городе Газа.