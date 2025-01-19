Палестинские группировки выразили благодарность поддерживающим фронтам, в частности Ирану

По инициативе Движения исламского сопротивления (ХАМАС) в Дохе, столице Катара, прошла встреча палестинских групп и партий, посвященная рассмотрению вопросов выполнения соглашения о прекращении огня и обмена пленными с израильским оккупационным режимом.

«Операция "Буря Аль-Акса" и геноцидальная война сионистского режима против жителей Газы должны подтолкнуть нас к единству в борьбе с опасностями, угрожающими идеалам Палестины. Эта встреча является всеобъемлющим посланием о национальном единстве Палестины», - отметил глава политического совета ХАМАС.

Участники заседания выразили признательность всем военным подразделениям палестинских групп сопротивления, которые доблестно противостояли агрессии сионистского режима против жителей Газы. Также была выражена благодарность всем фронтам сопротивления, оказывающим поддержку палестинскому народу, в частности Ирану, Ливану, Йемену и Ираку, а также всем народам арабских и исламских государств и свободолюбивым людям мира, которые в различных формах оказывали поддержку и помощь жителям Газы.