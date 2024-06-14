14 июн. 2024 г., 19:07
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85509092
T T
0 Persons

Посол Ирана в Ливане отверг смерть чиновников "Хезболлы"

14 июн. 2024 г., 19:07
Новости ID: 85509092
Посол Ирана в Ливане отверг смерть чиновников "Хезболлы"

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Посол Ирана в Бейруте опроверг распущенные сионистами слухи о смерти чиновников ливанской "Хезболлы".

"Ложные слухи о мученической смерти чиновников «Хезболлы», которые стали вирусными, вовсе не соответствуют действительности", написал Моджтаба Амани в своем аккаунте X в пятницу.

"Эти сррбщения направлены на ведение психологической войны", подчеркнул он.

Что касается вчерашнего нападения на Джанту на юге Ливана, сионистские СМИ заявили, что ни один из бойцов, командиров или должностных лиц «Хезболлы» не погиб в результате этого нападения.

При этом в последние дни режим потерпел серьезные поражения от «Хезболлы».

0 Persons

Ваш комментарий

You are replying to: .