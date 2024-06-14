Посол Ирана в Ливане отверг смерть чиновников "Хезболлы"

"Ложные слухи о мученической смерти чиновников «Хезболлы», которые стали вирусными, вовсе не соответствуют действительности", написал Моджтаба Амани в своем аккаунте X в пятницу.

"Эти сррбщения направлены на ведение психологической войны", подчеркнул он.

Что касается вчерашнего нападения на Джанту на юге Ливана, сионистские СМИ заявили, что ни один из бойцов, командиров или должностных лиц «Хезболлы» не погиб в результате этого нападения.

При этом в последние дни режим потерпел серьезные поражения от «Хезболлы».