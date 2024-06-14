14 июн. 2024 г., 17:58
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Новости ID: 85509045
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Министр нефти: Иран и Россия продолжат развивать отношения

14 июн. 2024 г., 17:58
Новости ID: 85509045
Министр нефти: Иран и Россия продолжат развивать отношения

Тегеран, 14 июня. ИРНА — Министр нефти Ирана Джавад Оуджи поблагодарил Россию за сочувствие Ирану после кончины президента Эбрахима Раиси и подчеркнул, что Тегеран и Москва продолжат развивать отношения.

На встрече с вице-премьером Российской Федерации Александром Новаком в Москве в пятницу, Оуджи заявил о готовности Ирана продолжить сотрудничество с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым, который недавно утвержден председателем российской части Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он высоко оценил усилия Раиси по подготовке почвы для развития двусторонних отношений.

"Президент Раиси неустанными усилиями и непоколебимой волей отдал приоритет сближению с соседями и независимыми странами, включая Россию, результатом чего стало развитие отношений Ирана с соседними странами и Россией", добавил он.

Министр нефти: Иран и Россия продолжат развивать отношения

Он выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с реализацией договоренностей, достигнутых по итогам постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Касаясь открытия прямого авиарейса между Тегераном и Грозным, он выразил надежду, что сотрудничество продолжится в русле укрепления отношений между двумя странами.

При этом Новак подчеркнул решимость Москвы продолжать сотрудничество с Ираном и ускорить реализацию соглашений между двумя странами.

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