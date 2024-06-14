Министр нефти: Иран и Россия продолжат развивать отношения

На встрече с вице-премьером Российской Федерации Александром Новаком в Москве в пятницу, Оуджи заявил о готовности Ирана продолжить сотрудничество с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым, который недавно утвержден председателем российской части Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Он высоко оценил усилия Раиси по подготовке почвы для развития двусторонних отношений.

"Президент Раиси неустанными усилиями и непоколебимой волей отдал приоритет сближению с соседями и независимыми странами, включая Россию, результатом чего стало развитие отношений Ирана с соседними странами и Россией", добавил он.

Он выразил удовлетворение динамикой развития двусторонних отношений с реализацией договоренностей, достигнутых по итогам постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Касаясь открытия прямого авиарейса между Тегераном и Грозным, он выразил надежду, что сотрудничество продолжится в русле укрепления отношений между двумя странами.

При этом Новак подчеркнул решимость Москвы продолжать сотрудничество с Ираном и ускорить реализацию соглашений между двумя странами.