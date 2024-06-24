Посол США в Москве вызвана в МИД России из-за теракта в Севастополе

«В ходе беседы в МИД России 24 июня с вызванной главой дипмиссии США в России Трейси ей был сделан демарш», — сообщили в российском дипведомстве.

В беседе было подчёркнуто, что американская сторона буквально ведёт против России гибридную войну и, по факту, является стороной конфликта, учитывая оружейные поставки киевским властям, включая использовавшиеся для атаки на Севостополь ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.

Более того, МИД утверждает, что целенаведение и ввод полётных заданий осуществляются американскими военными специалистами.

Ранее «Военная хроника» сообщила, что удар ракетами ATACMS по Севастополю координирует американский беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk.