В Иране россиянка приняла Ислам

По словам девушки, недавно становившейся мусульманкой из Казани, рядом с ее домом расположена мечеть, вызывавшая у нее хорошее чувство каждый раз, когда она слышала азан (призыв к молитве - ред.).

«Чем больше вы узнаете об Исламе, тем больше он вам понравится», сказал имам-джамаат пятничного намаза города Сари аятолла Мохаммад Багер Мохаммади Лаини в обращении русской девушки, объяснив суть религии Ислама и его принципы.

Представитель великого лидера Исламской революции в Мазендеране подарил русской мусульманке экземпляр Священного Корана и денежный подарок.