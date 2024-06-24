24 июн. 2024 г., 15:10
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85519027
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В Иране россиянка приняла Ислам

24 июн. 2024 г., 15:10
Новости ID: 85519027
В Иране россиянка приняла Ислам

Сари, 24 июня, ИРНА – Девушка, уроженка России, приняла Ислам, посетив офис представителя великого лидера Исламской революции в Мазендеране.

По словам девушки, недавно становившейся мусульманкой из Казани, рядом с ее домом расположена мечеть, вызывавшая у нее хорошее чувство каждый раз, когда она слышала азан (призыв к молитве - ред.).

«Чем больше вы узнаете об Исламе, тем больше он вам понравится», сказал имам-джамаат пятничного намаза города Сари аятолла Мохаммад Багер Мохаммади Лаини в обращении русской девушки, объяснив суть религии Ислама и его принципы.

Представитель великого лидера Исламской революции в Мазендеране подарил русской мусульманке экземпляр Священного Корана и денежный подарок.

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