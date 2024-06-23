Иран стал 30-й страной в мире по производству ядерной электроэнергии

В недавно опубликованном отчете институтом энергетики «Статистический обзор мировой энергетики» сообщается об увеличении производства ядерной электроэнергии в Иране на 1% в 2023 году. В 2023 году Иран произвел 6,6 ТВт⋅ч ядерной электроэнергии, что на 1% вырос по сравнению с предыдущим годом.

При правительстве 13-го созыва производство ядерной электроэнергии в Иране выросло примерно на 5%. В 2020 году, т.е. в последний год правительства 12-го созыва Иран произвел 6,4 ТВт⋅ч ядерной электроэнергии.

В 2023 году только 33 страны мира, включая Иран, производили ядерную электроэнергию, среди которых Иран занимал 30-е место в мире, производив 6,6 ТВт⋅ч ядерной электроэнергии.