Багери Кани указал на необходимость прекращения преступлений Израиля в Газе

"Встречался с главами делегаций Казахстана, Сингапура, Бахрейна, Омана, Непала и генеральным секретарем D8 в рамках подготовительных программ Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА)", написал Багери в своем «X».

"В ходе этих встреч обсуждались азиатский подход к многосторонности, направления сотрудничества, противодействие унилатерализму, двусторонние отношения, а также необходимость остановить преступления оккупационного режима в секторе Газа и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", добавил глава иранской дипломатии.