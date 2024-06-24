24 июн. 2024 г., 13:14
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85518899
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Багери Кани указал на необходимость прекращения преступлений Израиля в Газе

24 июн. 2024 г., 13:14
Новости ID: 85518899
Багери Кани указал на необходимость прекращения преступлений Израиля в Газе

Тегеран, 24 июня. ИРНА — Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани на встрече с главами дегаций стран-участниц встречи глав МИД ДСА в Тегеране сделал акцент на необходимость прекращения преступлений Израиля в Газе.

"Встречался  с главами делегаций Казахстана, Сингапура, Бахрейна, Омана, Непала и генеральным секретарем D8 в рамках подготовительных программ Диалога по сотрудничеству в Азии (ДСА)", написал Багери в своем «X».

"В ходе этих встреч обсуждались азиатский подход к многосторонности, направления сотрудничества, противодействие унилатерализму, двусторонние отношения, а также необходимость остановить преступления оккупационного режима в секторе Газа и другие вопросы, представляющие взаимный интерес", добавил глава иранской дипломатии.

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