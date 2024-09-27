27 сент. 2024 г., 19:22
Новости ID: 85609596
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Сборная Ирана по бодибилдингу стала чемпионом мира с 153 медалями

27 сент. 2024 г., 19:22
Новости ID: 85609596
Сборная Ирана по бодибилдингу стала чемпионом мира с 153 медалями

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Национальная команда по бодибилдингу Ирана с блестящим выступлением стала чемпионом 78-го чемпионата мира по бодибилдингу среди мужчин на острове Киш.

78-й чемпионат мира по бодибилдингу и фитнесу среди мужчин в возрастных категориях юниоров, взрослых и ветеранов проходил впервые в Иране, на острове Киш, с 23 по 26 октября.

Перед началом этого мероприятия представители 65 стран мира присутствовали на конгрессе Всемирной федерации в острове Киш, и соревнования спортсменов в различных дисциплинах начались во вторник прошлой недели и продолжались до четверга.

В итоге национальная команда Ирана по бодибилдингу и фитнесу, уверенно выступив, смогла завоевать 51 золотую, 52 серебряные, 50 бронзовых (всего 153 медали) и отпраздновать свою победу во всех трех возрастных категориях - юниоров, взрослых и ветеранов.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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