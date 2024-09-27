27 сент. 2024 г., 17:22
Новости ID: 85609532
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян посетит Катар 30 сентября

27 сент. 2024 г., 17:22
Новости ID: 85609532
Пезешкиян посетит Катар 30 сентября

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран в следующий понедельник, 30 сентября, отправится в Катар для участия в саммите лидеров стран-участниц Азиатского диалога по сотрудничеству.

Масъуд Пезешкиян во главе высокопоставленной делегации в рамках двухдневного визита посетит Доху, столицу Катара, для участия в саммите лидеров стран-участниц Азиатского диалога по сотрудничеству.

Встреча и переговоры с лидерами и должностными лицами Катара являются другими пунктами двухдневной программы визита доктора Пезешкияна в Катар.

Азиатский диалог по сотрудничеству, известный как ACD, состоит из 35 азиатских стран, которые более 20 лет работают над укреплением внутриазиатского диалога с целью реализации различных проектов и программ сотрудничества в экономической и культурной сферах.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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