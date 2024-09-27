Пезешкиян посетит Катар 30 сентября

Масъуд Пезешкиян во главе высокопоставленной делегации в рамках двухдневного визита посетит Доху, столицу Катара, для участия в саммите лидеров стран-участниц Азиатского диалога по сотрудничеству.

Встреча и переговоры с лидерами и должностными лицами Катара являются другими пунктами двухдневной программы визита доктора Пезешкияна в Катар.

Азиатский диалог по сотрудничеству, известный как ACD, состоит из 35 азиатских стран, которые более 20 лет работают над укреплением внутриазиатского диалога с целью реализации различных проектов и программ сотрудничества в экономической и культурной сферах.