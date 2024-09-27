27 сент. 2024 г., 14:19
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Замглавы иностранных дел: международное сообщество должно обязать Израиль присоединиться к ДНЯО

27 сент. 2024 г., 14:19
??????? ID: 85609398
Замглавы иностранных дел: международное сообщество должно обязать Израиль присоединиться к ДНЯО

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Казем Гариб-Абади, заместитель министра по правовым и международным вопросам МИД, заявил, что международное сообщество должно обязать режим Израиля присоединиться к ДНЯО (Договору о нераспространении ядерного оружия) в качестве неядерного государства.

Гариб-Абади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, на высокопоставленном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в четверг по местному времени, отметив ситуацию на Ближнем Востоке, заявил: «Израильский режим, будучи единственным обладателем ядерного арсенала в нашем регионе, при поддержке США, постоянно выступал против всех инициатив, включая предложение Ирана с 1974 года о создании зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке».

Он подчеркнул: «Для демонстрации реальной воли к полному устранению ядерного оружия, международное сообщество должно обязать израильский режим присоединиться к ДНЯО в качестве неядерного государства и разместить всю свою ядерную инфраструктуру и деятельность под всеобъемлющими гарантиями Международного агентства по атомной энергии».

В заключение заместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость коллективных действий для достижения мира, свободного от ядерного оружия, и сказал, что только через сотрудничество и реальную приверженность ядерному разоружению можно гарантировать более безопасное и мирное будущее для всех народов.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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