Замглавы иностранных дел: международное сообщество должно обязать Израиль присоединиться к ДНЯО

Гариб-Абади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, на высокопоставленном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в четверг по местному времени, отметив ситуацию на Ближнем Востоке, заявил: «Израильский режим, будучи единственным обладателем ядерного арсенала в нашем регионе, при поддержке США, постоянно выступал против всех инициатив, включая предложение Ирана с 1974 года о создании зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке».

Он подчеркнул: «Для демонстрации реальной воли к полному устранению ядерного оружия, международное сообщество должно обязать израильский режим присоединиться к ДНЯО в качестве неядерного государства и разместить всю свою ядерную инфраструктуру и деятельность под всеобъемлющими гарантиями Международного агентства по атомной энергии».

В заключение заместитель министра иностранных дел подчеркнул необходимость коллективных действий для достижения мира, свободного от ядерного оружия, и сказал, что только через сотрудничество и реальную приверженность ядерному разоружению можно гарантировать более безопасное и мирное будущее для всех народов.