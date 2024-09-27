Аракчи: Иран ни в коем случае не останется равнодушным к всеобъемлющей войне в Ливане

Министр иностранных дел Ирана в четверг на встрече министров иностранных дел 10 стран-членов БРИКС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметив активное участие Ирана в деятельности БРИКС с момента вступления в прошлом году, призвал к более серьезному сотрудничеству членов в таких областях, как использование национальных валют в торговых операциях, а также сотрудничество и участие в области безопасности поставок и спроса на энергию.

Аракчи также упомянул о неспособности и неудаче мирового сообщества положить конец преступлениям оккупационного сионистского режима в течение последних 12 месяцев и охарактеризовал текущую ситуацию в Газе и Ливане как предупреждающую.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран ни в коем случае не останется равнодушной к всеобъемлющей войне в Ливане.