27 сент. 2024 г., 15:45
Новости ID: 85609487
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Аракчи: Иран ни в коем случае не останется равнодушным к всеобъемлющей войне в Ливане

27 сент. 2024 г., 15:45
Новости ID: 85609487
Аракчи: Иран ни в коем случае не останется равнодушным к всеобъемлющей войне в Ливане

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в своем выступлении на встрече министров иностранных дел стран-членов БРИКС в штаб-квартире ООН подчеркнул, что Исламская Республика Иран ни в коем случае не останется равнодушной к всеобъемлющей войне в Ливане.

Министр иностранных дел Ирана в четверг на встрече министров иностранных дел 10 стран-членов БРИКС в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отметив активное участие Ирана в деятельности БРИКС с момента вступления в прошлом году, призвал к более серьезному сотрудничеству членов в таких областях, как использование национальных валют в торговых операциях, а также сотрудничество и участие в области безопасности поставок и спроса на энергию.

Аракчи также упомянул о неспособности и неудаче мирового сообщества положить конец преступлениям оккупационного сионистского режима в течение последних 12 месяцев и охарактеризовал текущую ситуацию в Газе и Ливане как предупреждающую.

Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран ни в коем случае не останется равнодушной к всеобъемлющей войне в Ливане.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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