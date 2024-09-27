Йемен: мы нанесли ракетный и беспилотный удар по Тель-Авиву и Аскалону

Бригадный генерал Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, заявил: "В поддержку несправедливости, которую терпит палестинский народ, и в ответ на американскую и британскую агрессию против Йемена, в рамках пятой фазы операции вооруженных сил Йемена мы нанесли ракетный удар баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели в Яффе (Тель-Авив)".

Официальный представитель вооруженных сил также сообщил, что в другой операции беспилотником "Яффа" был атакован жизненно важный объект в районе Аскалона.