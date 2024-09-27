27 сент. 2024 г., 18:12
??????? ID: 85609565
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Йемен: мы нанесли ракетный и беспилотный удар по Тель-Авиву и Аскалону

27 сент. 2024 г., 18:12
??????? ID: 85609565
Йемен: мы нанесли ракетный и беспилотный удар по Тель-Авиву и Аскалону

Тегеран, 27 сентября, ИРНА - Официальный представитель вооруженных сил Йемена в своем заявлении сообщил, что по Тель-Авиву был нанесен удар баллистической сверхзвуковой ракетой, а по городу Аскалон - ударом беспилотника.

Бригадный генерал Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, заявил: "В поддержку несправедливости, которую терпит палестинский народ, и в ответ на американскую и британскую агрессию против Йемена, в рамках пятой фазы операции вооруженных сил Йемена мы нанесли ракетный удар баллистической ракетой "Палестина-2" по военной цели в Яффе (Тель-Авив)".

Официальный представитель вооруженных сил также сообщил, что в другой операции беспилотником "Яффа" был атакован жизненно важный объект в районе Аскалона.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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