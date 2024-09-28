Пезешкиан: мученичество лидеров сопротивления сделает его сильнее

В своем послании, опубликованном в субботу, президент Пезешкиан сказал, что Насралла осуществил мечту своей жизни и стал мучеником на пути самопожертвования и храбрости после того, как он был убит в результате авиаудара израильского режима днем ​​ранее в ливанской столице Бейруте.

Он сказал, что никто не забудет, что приказ об убийстве Насраллы был отдан премьер-министром Израиля Биньяимом Нетаньяху, когда он находился в Нью-Йорке, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Президент Ирана сказал, что это признак того, что правительство Соединенных Штатов было соучастником преступления, совершенного израильским режимом.

Пезешкиан сказал, что «Хезболла» продолжит сиять на пути борьбы с угнетением, несмотря на отсутствие Насраллы.