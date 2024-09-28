28 сент. 2024 г., 19:13
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Пезешкиан: мученичество лидеров сопротивления сделает его сильнее

28 сент. 2024 г., 19:13
??????? ID: 85610943
Пезешкиан: мученичество лидеров сопротивления сделает его сильнее

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил соболезнования в связи с мученической смертью лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате ударов сионистского режима Израиля по Ливану, заявив, что сопротивление станет сильнее, если его лидеры будут преданы мученической смерти.

В своем послании, опубликованном в субботу, президент Пезешкиан сказал, что Насралла осуществил мечту своей жизни и стал мучеником на пути самопожертвования и храбрости после того, как он был убит в результате авиаудара израильского режима днем ​​ранее в ливанской столице Бейруте.

Он сказал, что никто не забудет, что приказ об убийстве Насраллы был отдан премьер-министром Израиля Биньяимом Нетаньяху, когда он находился в Нью-Йорке, чтобы выступить на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Президент Ирана сказал, что это признак того, что правительство Соединенных Штатов было соучастником преступления, совершенного израильским режимом.

Пезешкиан сказал, что «Хезболла» продолжит сиять на пути борьбы с угнетением, несмотря на отсутствие Насраллы.

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