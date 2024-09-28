Послание президента Ирана в связи с последними атаками Израиля в районе Дахия в Бейруте

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Сегодняшние атаки сионистского режима в районе Дахия в Бейруте представляют собой открытое и неоспоримое военное преступление, которое в очередной раз продемонстрировало суть государственного терроризма этого режима.

Преступления сионистского режима против народа Палестины и Ливана являются признаком безысходности международного сообщества в попытках остановить машину государственного терроризма и доказывают, что этот режим является крупнейшей угрозой для мира и безопасности как на региональном, так и на международном уровнях. Ожидается, что все страны мира и в особенности исламские страны решительно осудят данное преступление.

Я выражаю сочувствие народу и правительству Ливана, а также соболезнования семьям славных мучеников в этом инциденте. Я разделяю вашу скорбь, дорогое и славное Сопротивление и народ Ливана.

Правительство Исламской Республики Иран будет отслеживать недавнее преступление сионистов и будет рядом с народом Ливана и осью Сопротивления.