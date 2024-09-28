28 сент. 2024 г., 13:36
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Новости ID: 85610427
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Послание президента Ирана в связи с последними атаками Израиля в районе Дахия в Бейруте

28 сент. 2024 г., 13:36
Новости ID: 85610427
Послание президента Ирана в связи с последними атаками Израиля в районе Дахия в Бейруте

Тегеран, 28 сентября, ИРНА – Президент Исламской Республики Иран в пятницу вечером, 27 сентября, в своем послании о недавних атаках израильского режима в Дахии в предместье Бейрута назвал преступления Израиля против народа Палестины и Ливана признаком безысходности мирового сообщества в остановке государственного терроризма. Он призвал страны мира, особенно исламские государства, решительно осудить это преступление. Ниже приводится текст послания:

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Сегодняшние атаки сионистского режима в районе Дахия в Бейруте представляют собой открытое и неоспоримое военное преступление, которое в очередной раз продемонстрировало суть государственного терроризма этого режима.

Преступления сионистского режима против народа Палестины и Ливана являются признаком безысходности международного сообщества в попытках остановить машину государственного терроризма и доказывают, что этот режим является крупнейшей угрозой для мира и безопасности как на региональном, так и на международном уровнях. Ожидается, что все страны мира и в особенности исламские страны решительно осудят данное преступление.

Я выражаю сочувствие народу и правительству Ливана, а также соболезнования семьям славных мучеников в этом инциденте. Я разделяю вашу скорбь, дорогое и славное Сопротивление и народ Ливана.

Правительство Исламской Республики Иран будет отслеживать недавнее преступление сионистов и будет рядом с народом Ливана и осью Сопротивления.

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