28 сент. 2024 г., 20:01
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Новости ID: 85610994
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Аятолла Хаменеи: удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима будут еще более сокрушительными.

28 сент. 2024 г., 20:01
Новости ID: 85610994
Аятолла Хаменеи: удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима будут еще более сокрушительными.

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Верховный лидер исламской революции аятолла Али Хаменеи в послании в связи с кончиной генрального секретаря Хезболлы Хасана Насраллы, заявил, что удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима будут еще более сокрушительными.

Великий муджахид, знаменосец Сопротивления в регионе, праведный религиозный улем великий и мудрый политический лидер сайед Хасан Насрулла – да будет доволен им Аллах! – в ходе событий, имевших место вчера ночью, удостоился высокой степени мученика и возвысился на Небеса.

Дорогой Господин Сопротивления получил вознаграждение за десятки лет джихада на пути Аллаха и связанных с ним трудности в ходе священной схватки.

Сайед Хасан Насрулла стал мучеником в то время, как разрабатывал план защиты беззащитных жителей Дахии в Бейруте, также как он десятки лет совершал джихад, проектировал и принимал мудрые решения для защиты многострадального народа Палестины, их захваченных городов и деревень.

Благо мученической смерти после стольких лет джихада - бесспорное право сайед Хасана Насруллы.

Удары фронта сопротивления по изношенному и разлагающемуся корпусу сионистского режима будут еще более поразительными. Злая природа сионистского режима в этом инциденте не победила.

Господин сопротивления не был человеком, он был путем и школой, и этот путь будет продолжаться. Кровь мученика Сейеда Аббаса Мусави не осталась на земле, и кровь мученика Сейеда Хасана не останется на земле.

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