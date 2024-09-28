Аятолла Хаменеи: удары фронта сопротивления по разлагающемуся телу сионистского режима будут еще более сокрушительными.

Великий муджахид, знаменосец Сопротивления в регионе, праведный религиозный улем великий и мудрый политический лидер сайед Хасан Насрулла – да будет доволен им Аллах! – в ходе событий, имевших место вчера ночью, удостоился высокой степени мученика и возвысился на Небеса.

Дорогой Господин Сопротивления получил вознаграждение за десятки лет джихада на пути Аллаха и связанных с ним трудности в ходе священной схватки.

Сайед Хасан Насрулла стал мучеником в то время, как разрабатывал план защиты беззащитных жителей Дахии в Бейруте, также как он десятки лет совершал джихад, проектировал и принимал мудрые решения для защиты многострадального народа Палестины, их захваченных городов и деревень.

Благо мученической смерти после стольких лет джихада - бесспорное право сайед Хасана Насруллы.

Удары фронта сопротивления по изношенному и разлагающемуся корпусу сионистского режима будут еще более поразительными. Злая природа сионистского режима в этом инциденте не победила.

Господин сопротивления не был человеком, он был путем и школой, и этот путь будет продолжаться. Кровь мученика Сейеда Аббаса Мусави не осталась на земле, и кровь мученика Сейеда Хасана не останется на земле.