Зариф: сопротивление израильской агрессии будет продолжаться более решительно

"Хаотичный план Нетаньяху и Израиля для региона и мира, несомненно, потерпит неудачу, написал Зариф в своем официальном аккаунте X в субботу, спустя несколько часов после того, как «Хезболла» подтвердила гибель своего лидера в результате сионистских авиаударов по пригородам Бейрута в пятницу.

Назвав Насраллу «символом борьбы с угнетением и убежищем для угнетенных людей в Ливане и во всем регионе», Зариф сказал, что он был опечален известием о его мученической смерти.

Он выразил соболезнования Верховному лидеру Исламской революции аятолле Али Хаменеи, народу и правительству Ливана и всем силам сопротивления, а также борцам за свободу во всем мире в связи с мученической смертью лидера «Хезболлы».