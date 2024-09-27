Пезешкиян: предполагается, что вопрос СВПД будет рассмотрен на уровне министров иностранных дел

Масъуд Пезешкиан, по прибытии в Тегеран, сказал: "Было решено, что в будущем мы проведем встречи с исламскими странами и объявим наши заявления и протесты, и также будут приняты решения".

Он продолжил: "На этом визите мы разговаривали с председателем Европейского совета и лидерами европейских стран, но они говорили, что мы осудили преступления Израиля, но Америка также должна решить этот вопрос, и Нетаньяху, которого нельзя назвать человеком".

Пезешкиян также упомянул о СВПД и пояснил: "Состоялись переговоры по СВПД, мы озвучили свои озабоченности европейским странам, и было решено, что министры иностранных дел будут заниматься этим вопросом. Мы заявили, что мы не разорвали СВПД, это сделал Трамп, и они согласились с этим. Усилия направлены на то, чтобы путем переговоров преследовать этот процесс и санкции, которые они ввели в нашей стране".

Президент также сказал, что была сформирована специальная рабочая группа с Китаем, и решения, принятые при администрации Раиси, будут реализованы и претворены в жизнь.