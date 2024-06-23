23 июн. 2024 г., 13:11
??????? ID: 85517677
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4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Ансаралла отреагировала на отправку авианосца «Рузвельт» на Ближний Восток

23 июн. 2024 г., 13:11
??????? ID: 85517677
Ансаралла отреагировала на отправку авианосца «Рузвельт» на Ближний Восток

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Движение «Ансаралла» Йемена отреагировало на отправку авианосца «Рузвельт» на Ближний Восток, высказав свое мнение через одного из членов своего политического офиса.

Мохаммед Али ал-Хуси, член политического офиса движения хусистов Йемена, прокомментировал новые действия США, связанные с отправкой авианосца "Рузвельт" на Ближний Восток и выводом авианосца "Эйзенхауэр" из региона.

Он заявил: мы говорим военнослужащим находящимся на авианосце «Рузвельт» США, чтобы они обратили внимание на ситуацию у своих коллег на авианосце «Эйзенхауэр» и поняли ситуацию и извлекли уроки.

Объявление об отбытии авианосца «Эйзенхауэр» из региона было сделано несколько часов после того, как Яхья Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, объявил, что ямайские ракетные войска нанесли удар с нескольких баллистических и крылатых ракет по этому авианосцу.

С другой стороны, Хизам аль-Асад, еще один член политического офиса движения Хуси из Йемена, сообщил о продолжении атак вооруженных сил Йемена в поддержку сектора Газа.

Он отметил: «атаки на американские, английские и израильские цели будут продолжаться в рамках защиты прав Йемена и поддержки жителей сектора Газа».

4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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