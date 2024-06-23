В Тель-Авиве акция протеста сионистов против Нетаньяху привела к аресту 3 протестующих

По данным палестинского информационного агентства «Сама», протестующие в Тель-Авиве закрыли некоторые улицы в знак протеста против того, что сионистский режим не достиг соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников.

Израильские демонстранты зажгли огонь перед зданием штаб-квартиры партии «Ликуд» в Тель-Авиве и потребовали свержения кабинета Нетаньяху и немедленного обмена заложниками с Сопротивлением в секторе Газа.

Армейское радио Израиля также сообщило, что полиция арестовала трех протестующих перед штаб-квартирой партии «Ликуд».