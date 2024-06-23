23 июн. 2024 г., 12:20
Journalist ID: 5621
??????? ID: 85517556
T T
1 Persons

????

В Тель-Авиве акция протеста сионистов против Нетаньяху привела к аресту 3 протестующих

23 июн. 2024 г., 12:20
??????? ID: 85517556
В Тель-Авиве акция протеста сионистов против Нетаньяху привела к аресту 3 протестующих

Тегеран, 23 июня, ИРНА – СМИ сегодня утром сообщили, что вследствие массовой акции протеста в Тель-Авиве израильская полиция напала на ряд протестующих, призвавших к отстранению Биньямина Нетаньяху от должности премьер-министра, и арестовала некоторых из них.

Download 2 MB
Download 1 MB

По данным палестинского информационного агентства «Сама», протестующие в Тель-Авиве закрыли некоторые улицы в знак протеста против того, что сионистский режим не достиг соглашения с ХАМАСом об освобождении заложников.

Израильские демонстранты зажгли огонь перед зданием штаб-квартиры партии «Ликуд» в Тель-Авиве и потребовали свержения кабинета Нетаньяху и немедленного обмена заложниками с Сопротивлением в секторе Газа.

Армейское радио Израиля также сообщило, что полиция арестовала трех протестующих перед штаб-квартирой партии «Ликуд».

1 Persons

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .