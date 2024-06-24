Что известно о теракте в Дербенте и Махачкале

Обстоятельства нападений

В Дербенте и Махачкале неизвестные напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС.

В результате атаки 15 сотрудников полиции были убиты и 13 ранены. Всего госпитализировано 16 человек. Также погибли четверо гражданских, в том числе священник. Среди убитых во время нападения в Дербенте есть сотрудники ЧОП, сообщил врио мэра города Ахмед Кулиев.

В МВД РФ назвали имена погибших полицейских.

В момент нападения в храме в Дербенте находились люди, однако им удалось избежать столкновения с экстремистами, рассказали в РПЦ.

Боевики использовали иностранное оружие, включая как минимум одну штурмовую винтовку, рассказали в правоохранительных органах.

Открыта горячая линия для пострадавших - 8 (8722) 67-33-25.

Ликвидация боевиков

Во время перестрелки центр Дербента был обесточен. Боестолкновения с боевиками в Махачкале шли на улице Магомедтагирова.

В Махачкале звуки стрельбы были слышны на улице Мирзабекова.

На всей территории региона ввели режим контртеррористической операции (КТО).

К 23:03 мск стало известно, что активная фаза КТО в Дербенте завершена. О полном завершении КТО в обоих городах стало известно в 8:35 мск 24 июня.

Глава региона Сергей Меликов заявлял, что было ликвидировано "шестеро бандитов". Национальный антитеррористический комитет позднее сообщил о ликвидации пяти боевиков. Идет поиск их пособников.

Следственный комитет возбудил дело о теракте. Дело расследуется по трем статьям, в том числе о терроризме и хищении оружия.

Установлены личности нападавших.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту нападений.

Уголовное дело передали для расследования в центральный аппарат СК РФ.

Последствия атаки

В Дагестане объявили трехдневный траур.

В правоохранительных органах назвали нападавших последователями международной террористической организации, "будут установлены их кураторы и организаторы".

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали из-за участия его сыновей в теракте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. В доме Омарова прошли обыски. Его исключили из "Единой России" за дискредитирующие действия.

Церковь и синагога сгорели. Их решено восстановить.

Семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.

Минэкономразвития рекомендовало туркомпаниям и отелям не штрафовать туристов за перенос поездок.

Пассажиры, желающие отказаться от поездки на поездах от и до станций Дербент и Махачкала, смогут в течение трех суток оформить возврат, заявили в Федеральной пассажирской компании.

Реакция властей

Меликов назвал нападения попытками дестабилизировать ситуацию в обществе и призвал граждан сохранять спокойствие. Он сказал, что ситуация находится под контролем властей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал теракты попыткой внести раздор между конфессиями.

События в республике срежиссированы из-за рубежа, это лежит на поверхности, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.

С этой же позиции выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинов заявил, что за терактом в Дагестане и атакой ВСУ на Севастополь стоит "один хозяин".

Духовное управление мусульман осудило нападение и оценило эти действия как проявление беззакония и неверия.

Махачкалинская епархия выразила готовность помочь пострадавшим и родственникам погибших.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова осудила нападения.

Силовые структуры сработали оперативно, сообщил мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

В Дагестане продолжат выявлять спящие ячейки боевиков, сообщил Меликов.

В регионе усилили меры безопасности в школах, детсадах и лагерях.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала общество не поддаваться эмоциям в связи с трагедией в республике.

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует пострадавшим и потерявшим близких в результате атаки Украины на Севастополь и вооруженного нападения преступников в Дагестане, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль не опасается возвращения к ситуации 2000-х на фоне теракта в Дагестане, заявил Песков.

Реакция в мире

Президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразили соболезнования в связи с произошедшим.

МИД Китая и Ирана выступили с осуждением совершенных терактов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также заявил, что решительно осуждает преступления.