Российский военачальник предупредил об изменении ядерной доктрины Москвы

Как сообщает Reuters, это заявление бывшего российского генерала прозвучало в воскресенье после недавних предупреждений президента России Владимира Путина о возможном изменении ядерной доктрины Москвы.

Российское информационное агентство РИА Новости процитировало Картаполова: "Если мы будем наблюдать рост вызовов и угроз, это будет означать, что мы, учитывая сроки применения ядерного оружия и решение об его использовании, можем что-то изменить (в доктрине)".

Он добавил: "Но сейчас слишком рано говорить о подробностях".

Согласно российской ядерной доктрине 2020 года, президент страны рассматривает сроки применения ядерного оружия, которые, в принципе, определяются в ответ на ядерное нападение или другое оружие массового уничтожения, либо на обычное нападение, ставящее под угрозу само существование государства.