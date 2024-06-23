23 июн. 2024 г., 13:17
??????? ID: 85517694
T T
2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Российский военачальник предупредил об изменении ядерной доктрины Москвы

23 июн. 2024 г., 13:17
??????? ID: 85517694
Российский военачальник предупредил об изменении ядерной доктрины Москвы

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Андрей Картаполов, председатель Комитета по обороне Государственной Думы России, предупредил, что в случае усиления угроз против его страны Москва может изменить свою ядерную доктрину и скорректировать сроки использования ядерного оружия.

Как сообщает Reuters, это заявление бывшего российского генерала прозвучало в воскресенье после недавних предупреждений президента России Владимира Путина о возможном изменении ядерной доктрины Москвы.

Российское информационное агентство РИА Новости процитировало Картаполова: "Если мы будем наблюдать рост вызовов и угроз, это будет означать, что мы, учитывая сроки применения ядерного оружия и решение об его использовании, можем что-то изменить (в доктрине)".

Он добавил: "Но сейчас слишком рано говорить о подробностях".

Согласно российской ядерной доктрине 2020 года, президент страны рассматривает сроки применения ядерного оружия, которые, в принципе, определяются в ответ на ядерное нападение или другое оружие массового уничтожения, либо на обычное нападение, ставящее под угрозу само существование государства.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .