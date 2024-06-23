Российский эксперт: железнодорожная линия к порту "Каспий" - важный экономический и геополитический шаг Ирана

Станислав Тарасов заявил, что железная дорога "Решт - порт Каспий", запущенная в эксплуатацию в последние дни, является жизненно важным проектом для Исламской Республики Иран, особенно с точки зрения ее экономического значения.

Российский эксперт напомнил, что в настоящее время проект "Решт - порт Каспий" в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг" соединяет Каспийское море с Персидским заливом.

Тарасов сказал, что этот проект является наиболее эффективным железнодорожным маршрутом с прямым соединением с Россией, который может привести к значительному увеличению товарооборота между Тегераном и Москвой.

Он добавил, что проект "Решт - порт Каспий" можно считать международным транзитным маршрутом, который привлекает внимание таких стран, как Китай и Индия.