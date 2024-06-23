23 июн. 2024 г., 22:05
??????? ID: 85518199
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Российский эксперт: железнодорожная линия к порту "Каспий" - важный экономический и геополитический шаг Ирана

23 июн. 2024 г., 22:05
??????? ID: 85518199
Российский эксперт: железнодорожная линия к порту "Каспий" - важный экономический и геополитический шаг Ирана

Тегеран, 23 июня, ИРНА - Эксперт по политическим наукам, вопросам Ближнего Востока и Кавказа заявил, что подключение иранского порта Каспий к железнодорожной сети страны является важным шагом со стороны Тегерана с точки зрения экономической, политической и геополитической безопасности.

Станислав Тарасов заявил, что железная дорога "Решт - порт Каспий", запущенная в эксплуатацию в последние дни, является жизненно важным проектом для Исламской Республики Иран, особенно с точки зрения ее экономического значения.

Российский эксперт напомнил, что в настоящее время проект "Решт - порт Каспий" в рамках международного транспортного коридора "Север - Юг" соединяет Каспийское море с Персидским заливом.

Тарасов сказал, что этот проект является наиболее эффективным железнодорожным маршрутом с прямым соединением с Россией, который может привести к значительному увеличению товарооборота между Тегераном и Москвой.

Он добавил, что проект "Решт - порт Каспий" можно считать международным транзитным маршрутом, который привлекает внимание таких стран, как Китай и Индия.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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