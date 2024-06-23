Захарова: Украина целенаправленно атакует массовые скопления гражданских лиц

Мария Захарова заявила в эфире телеканала "Россия 24": "Мы сделаем все, чтобы убедиться, что международное сообщество осведомлено о последних преступлениях киевского режима. Могу вас заверить, что российская дипломатия будет действовать в этом направлении более активно, чем когда-либо".

Официальный представитель МИД России, отметив, что "они тщательно планируют свои преступления", добавила: "Украинцы используют свои атаки для максимального уничтожения населения и невоенных объектов".

Захарова также отметила, что Москва настаивает на международной реакции на смертельную атаку на Севастополь, заявив: "Международные организации, в том числе ОБСЕ и ЮНЕСКО, находятся под влиянием западных подходов и обычно игнорируют такие атаки".

Согласно сообщению, ранее Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь, крупнейший город Крымского полуострова, американскими ракетами "АТАКМС" с кассетными боеголовками. Четыре ракеты были сбиты, одна ракета была отклонена и взорвалась над городом.