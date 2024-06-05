5 июн. 2024 г., 16:07
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Российский аналитик: письмо Лидера Ирана студентам США напоминает об исторической ответственности человечества

5 июн. 2024 г., 16:07
??????? ID: 85499778
Российский аналитик: письмо Лидера Ирана студентам США напоминает об исторической ответственности человечества

Тегеран, 5 июня, ИРНА - Политолог и эксперт по Ближнему Востоку в России заявил, что письмо аятоллы Али Хаменеи, верховного лидера Исламской Республики Иран, адресованное студентам, поддерживающим народ Палестины в университетах США, напоминает об исторической ответственности человечества в этот критический момент и является еще одним свидетельством его дальновидности.

В четверг в беседе с ИРНА в Москве Маис Курбанов заявил: «Письмо аятоллы Хаменеи, адресованное американским студентам, имеет огромное значение, оно проясняет масштабы и факты палестинского вопроса и ответственности мирового сообщества, отделяя правду от лжи, и поэтому является историческим документом».

Он отметил: «Написание этого письма, адресованного американским студентам, которые не хотят, чтобы их страна была записана в историю как страна-агрессор и пособник агрессии и жестокости израильского режима, заслуживает внимания, особенно в то время, когда именно американское правительство движется по этому пути, а его действия в поддержку израильского режима, убивающего детей, запечатлены в глазах и памяти всего мира».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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