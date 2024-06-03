3 июн. 2024 г., 15:25
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Посол Ирана в Москве: Создание нового мирового порядка является одной из целей группы БРИКС

3 июн. 2024 г., 15:25
??????? ID: 85498268
Посол Ирана в Москве: Создание нового мирового порядка является одной из целей группы БРИКС

Тегеран, 3 июня, ИРНА - Посол Исламской Республики Иран в Москве, заявив, что мир находится в решающий и важный период и сказал, что группа БРИКС стремится установить новый механизм управления миром, в котором будут устранены недостатки существующей проблематичной системы.

Казем Джалали в понедельник, на церемонии открытия Церемонии предпринимательниц из стран БРИКС под лозунгом "Вместе создаем будущее" в Москве, заявил: «сегодня в мире западная система правления утратила свою эффективность, и все аспекты человеческой жизни столкнулись с серьезными проблемами, и отрадно, что мы движемся в направлении утверждения альтернативной системы в мире».

Посол Ирана в России сказал: «группа БРИКС нуждается в новых механизмах в экономической, торговой, финансовой и банковской сферах, и отрадно, что лидеры стран-участниц мудро стремятся к реализации этих новых механизмов».

Он добавил: «в этих новых механизмах роль женщин стран-членов БРИКС может быть очень важной, особенно учитывая, что многие женщины в странах-членах БРИКС являются специалистами в экономической и финансовой сферах, а также активно участвуют в торговле».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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