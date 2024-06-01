Российский эксперт: БРИКС обладает потенциалом для изменения мира после 2030 года

Александр Дынкин в эксклюзивном интервью ИРНА в Москве заявил, что по оценкам Международного валютного фонда от апреля 2024 года, совокупный ВВП десяти стран-членов БРИКС на 7% превышает совокупный ВВП стран-членов "Большой семерки" (G7).

Член Российской академии наук продолжил: "Политический Восток как противовес политическому Западу с богатой историей, опираясь на явный рост экономической мощи стран БРИКС, вполне способен продвигать собственную политическую повестку, основанную на своих ценностях, на международной арене".

Член Российской академии наук, отвечая на вопрос ИРНА о том, как БРИКС может способствовать созданию многополярного мира, отметил: "Текущий кризис в однополярном миропорядке требует формирования новых институтов и инструментов для нового мирового порядка".

Александр Дынкин, также являющийся заместителем Председателя Организационного комитета Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», подчеркнул, что роль БРИКС в формировании многополярного мира - один из ключевых вопросов предстоящего десятого заседания этих международных встреч, которое состоится 25-26 июня в Москве.

"Такие институты, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз как договоры, поддерживающие новый мировой порядок, могут и должны выдвигать новаторские инициативы и подходы в этой области", - сказал он.