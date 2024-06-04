4 июн. 2024 г., 15:39
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Новости ID: 85498833
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Иран направил ЕЭК ноту о желании получить статус наблюдателя при ЕАЭС

4 июн. 2024 г., 15:39
Новости ID: 85498833
Иран направил ЕЭК ноту о желании получить статус наблюдателя при ЕАЭС

Тегеран, 4 июня. ИРНА — Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила ноту Ирана о его желании получить статус государства - наблюдателя при ЕАЭС. Об этом как передает ТАСС сообщил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

"Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказал он в ходе состоявшегося в городе Несвиж в Минской области заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.

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