Иран направил ЕЭК ноту о желании получить статус наблюдателя при ЕАЭС

"Хотел бы также проинформировать, что наш торговый партнер Иран выразил заинтересованность в получении статуса государства-наблюдателя. Соответствующую ноту мы получили 27 мая. Она будет рассмотрена в установленном порядке", - сказал он в ходе состоявшегося в городе Несвиж в Минской области заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. Статус наблюдателя предоставлен Молдавии, Кубе и Узбекистану.