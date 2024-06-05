5 июн. 2024 г., 12:35
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Иран, Россия и Китай призвали Запада к восстановлению СВПД

5 июн. 2024 г., 12:35
Новости ID: 85499494
Иран, Россия и Китай призвали Запада к восстановлению СВПД

Лондон, 5 июня, ИРНА – Иран, Китай и Россия, подчеркнув, что положения СВПД по-прежнему остаются в силе, посоветовали западным странам, которые своим предательством и бездействием завели реализацию этого соглашения в тупик, проявляя политическую волю предпринять необходимые шаги для возобновления реализации соглашения 2015 года.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. Мы вместе с другими сторонами вложили время и усилия в переговоры, которые привели к заключению соглашения СВПД в 2015 году, а затем к его реализации», - говорится в совместном заявлении, представленном впервые тремя странами на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

«Наша поддержка СВПД не изменялась с 2018 года, когда Америка незаконно и в одностороннем порядке вышла из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», - добавляется в заявлении, представленном постоянным представителем РФ при международных организациях в Вене Михаилом Ульяновым.

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