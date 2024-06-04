В понедельник, 3 июня, Гроссии во вступительной речи заседания Совета управляющих МАГАТЭ неконструктивным, нетехническим и политически мотивированным шагом в очередной раз выступил с ложными заявлениями о мирной ядерной программе Исламской Республики Иран и тайно подготовили почву для принятия западными странами резолюции против Ирана на нынешнем заседании Совета управляющих.

Кажется, Гросси не извлек урок из неэффективности и деструктивного политического эффекта предыдущих действий агентства в отношениях с Ираном, и на этот раз его ждет более сильный ответ со стороны Ирана.

Подход Международного агентства по атомной энергии в последние годы, в частности в период после выхода США из СВПД и провала иранской ядерной сделки, основывался на политической работе Генерального секретаря, а не на технических вопросах.

Этот политический подход, ставший площадкой для полемики, созданной Западом против нашей страны, помимо разрушения независимости МАГАТЭ, также нанес ущерб восприятию Ираном агентства в качестве нейтрального международного института.

Несомненно, эти неконструктивные действия и изменение взгляда Ирана на Агентство из нейтрального международного органа в игрушку, платформу и предлог для создания противоречий со стороны Запада, сделали путь сотрудничества и отношений между Ираном и Агентством сложно, и ответ Ирана будет более суровым.