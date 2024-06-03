3 июн. 2024 г., 19:54
??????? ID: 85498399
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Антисионистские операции на Западном берегу

3 июн. 2024 г., 19:54
??????? ID: 85498399
Антисионистские операции на Западном берегу

Тегеран, 3 июня, ИРНА - Сионистские СМИ сообщили о вооруженном нападении на легковой автомобиль и автобус возле еврейского поселения в Хевроне на Западном берегу.

Новостной портал Palestine Post со ссылкой на сионистские СМИ сообщил, что вооруженный палестинец открыл огонь по легковому автомобилю и автобусу сионистов в еврейском поселении Кирьят-Арба и скрылся с места происшествия.

Эти сионистские СМИ также сообщили, что войска израильского режима проводят поисковую операцию в районе еврейского поселения Кирьят-Арба возле Хеврона, чтобы задержать виновника этой операции.

В этой связи представитель армии израильского режима заявил, что войска этого режима блокировали район, где произошла операция, и продолжают преследовать подозреваемого, который открыл огонь по транспортным средствам поселенцев.

Сионистские СМИ пока не сообщили о возможных жертвах и ущербе от этой антисионистской операции.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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