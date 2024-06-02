Хезболла за месяц нанесла 325 ударов по Израилю

"В мае 2024 года ливанская «Хезболла» совершила наибольшее количество нападений на Израиль с начала октября 2023 года", говорится в новом отчете отчете исследовательского центра ALMA.

В центре добавили, что в мае 2024 года «Хезболла» нанесла 325 ударов, в среднем 10 атак в день (против сионистского режима), тогда как в апреле 2024 года «Хезболла» осуществила 238 атак, в среднем 7,8 атак в день.

Согласно отчету исследовательского центра, в мае «Хезболла» гораздо чаще использовала противотанковые ракеты и беспилотники против позиций армии сионистского режима и сионистских поселений, чем в апреле.