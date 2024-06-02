Какой лидер призывал к бойкоту Израиля в 1967 году?

После начала шестидневной войны между Израилем и арабскими странами Имам Хомейни выступил с посланием, в котором он запретил любые отношения с Израилем Это послание было в каком-то смысле главной инициативой, которая привела к повсеместной кампании «Бойкота Израиля».

Сообщение было опубликовано 7 июня 1967 года:

Во Имя Аллаха Милостивого, Милосердного

Я неоднократно призывал исламские государства к единству и братству против подстрекателей, стремящихся разжечь раздор между мусульманами и исламскими государствами; поработить и унизить наши дорогие страны под колониализмом и эксплуатировать их духовные и материалистические ресурсы. Я неоднократно предупреждал правительства, в частности правительство Ирана, против Израиля и его опасных наемников.

Этот источник коррупции, который был помещен в сердце исламских стран при поддержке крупных держав, и его корни коррупции, день за днем ​​угрожают исламским странам. Этот источник должен быть искоренен усилиями исламских стран и великой мусульманской нации.

Израиль начал вооруженное восстание против исламских стран, и исламские государства обязаны его уничтожить. Помощь Израилю посредством продажи оружия и взрывчатых материалов или продажи нефти – харам (запрещен); это акт неподчинения Исламу.

Отношения с Израилем и его наемниками, будь то коммерческие или политические, являются харамом и актом неподчинения исламу. Мусульманам следует избегать использования или покупки израильских товаров.

Я прошу Бога о победе Ислама и мусульман.

«Мир тому, кто следует правильным путём». Коран [20:47]

Рухулла Мусави Хомейни