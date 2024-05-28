28 мая 2024 г., 11:56
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Дочери лидеров «Хезболла» встретились с семьей покойного президента Раиси

28 мая 2024 г., 11:56
Новости ID: 85491857
Дочери лидеров «Хезболла» встретились с семьей покойного президента Раиси

Тегеран, 28 мая, ИРНА – Дочери генерального секретаря ливанского движения сопротивления «Хезболла» сейед Хасана Насраллы и бывшего генерального секретаря этого движения покойного сейед Аббаса Мусави, посетив дом покойного президента Раиси, выразили соболезнования  семье мученика от имени сейед Хасана Насраллы.

Зейнаб Насралла, дочь сейеда Хасана Насраллы, генерального секретаря ливанской «Хезболла», и Батул Мусави, дочь сейеда Аббаса Мусави, покойного генерального секретаря «Хезболла», вместе с пятью представителями этого движения посетили дом покойного президента Ирана Эбрахима Раиси и выразили соболезнования семье его от имени сейеда Хасана Насраллы.

На этой встрече представители ливанского движения «Хезболла» отметили некоторые личные, управленческие и моральные добродетели покойного Раиси, и, указав на постоянную поддержку президентом Раиси оси Сопротивления, особенно исламского сопротивления в Ливане, подчеркнули необходимость продолжения его пути и подхода.

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