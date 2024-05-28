Дочери лидеров «Хезболла» встретились с семьей покойного президента Раиси

Зейнаб Насралла, дочь сейеда Хасана Насраллы, генерального секретаря ливанской «Хезболла», и Батул Мусави, дочь сейеда Аббаса Мусави, покойного генерального секретаря «Хезболла», вместе с пятью представителями этого движения посетили дом покойного президента Ирана Эбрахима Раиси и выразили соболезнования семье его от имени сейеда Хасана Насраллы.

На этой встрече представители ливанского движения «Хезболла» отметили некоторые личные, управленческие и моральные добродетели покойного Раиси, и, указав на постоянную поддержку президентом Раиси оси Сопротивления, особенно исламского сопротивления в Ливане, подчеркнули необходимость продолжения его пути и подхода.