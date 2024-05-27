Багери Кани: вывод иностранных сил из региона зависит от углубления отношений с соседями

"Сегодня мы укрепляем отношения дружбы и братства и развиваем многосторонние отношения с нашими соседями. Путь изгнания иностранцев из региона —дружеские связи и углубление отношений с соседями", сказал И. О. главы МИД Ирана.

По его словам, внешняя политика занимала особое место в доктрине правительства Эбрахима Раиси, одним из принципов которого была политика солидарности. "Эта политика имеет несколько составляющих: первая – это консолидация политических отношений с соседями, вторая – консолидация торговых связей, третья – взаимодействие элит с соседями", добавил он.

"Я хотел бы поблагодарить министра иностранных дел Омана, который прибыл сегодня в Иран во главе делегации, чтобы выразить соболезнования иранским властям и еще раз показал, что они являются для Ирана надежными друзьями и близкими братьями, и мы ценим их подход", отметил Багери Кани.