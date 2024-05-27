27 мая 2024 г., 16:07
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Новости ID: 85491339
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При Раиси стало возможным нахождение самых сложных решений вопросов мирового значения

27 мая 2024 г., 16:07
Новости ID: 85491339
При Раиси стало возможным нахождение самых сложных решений вопросов мирового значения

Тегеран, 27 мая. ИРНА — Готовность президента Ирана Эбрахима Раиси поддерживать добрососедские отношения с Россией позволяли всегда находить самые сложные решения в вопросах не только регионального масштаба, но и мирового значения. Об этом заявил в интервью ИРНА заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации Александр Бабаков.

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"Я думаю, что вклад неоценим, поскольку он проходил очень тяжелый, непростой период мировых событий, и позиции иранского руководства, в частности президента Раиси, отношения с нашим президентом и готовность поддерживать самые тесные и самые добрососедские отношения с нашим государством позволяли всегда находить самые сложные решения в вопросах не только регионального масштаба, но и мирового значения. Последовательность в позиции заслуживает огромное уважение и памяти", сказал он.

"Потому что, не так много в мире лидеров, которые могли бы позволить себе в непростой для собственной страны время помнить о том что есть ещё задачи, которые решаются усилиями других государств. И вот активная позиция в отношениях с Россией и в БРИКС и в ШОС —  это позиция того руководителя, который осознавал всю ответственность и по отношению к собственному народу и тем здоровым силам человечества, которые заслуживают это", добавил заместитель председателя Госдумы.

"Поэтому это большая утрата, но мы верим, что не только память, но и воспоминания, а продолжение тех дел, которые осуществлялись президентом Ирана найдут свое продолжение и в нынешнем руководстве", сказал Бабаков.

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