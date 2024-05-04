4 мая 2024 г., 17:14
Новости ID: 85465719
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

ОИС призвала к признанию государства Палестина

4 мая 2024 г., 17:14
Новости ID: 85465719
ОИС призвала к признанию государства Палестина

Тегеран, 4 мая, ИРНА - После решения Республики Тринидад и Тобаго признать государство Палестина Организация исламского сотрудничества (ОИС) в своем заявлении призвала все страны мира признать государство Палестина.

"Организация исламского сотрудничества приветствовала решение Республики Тринидад и Тобаго признать государство Палестина, считая это важным шагом, который соответствует международному праву и соответствующим резолюциям ООН и который способствует предоставлению палестинскому народу возможности осуществить свои законные права, включая право на возвращение", - говорится в заявлении Организации.

"ОИС вновь обращается с призывом ко всем странам мира, которые еще не признали Государство Палестина, объявить о своем признании государства Палестина как можно скорее в поддержку международных усилий, направленных на прекращение израильской оккупации и достижение мира и стабильности в регионе, основанных на видении о решении, основанном на сосуществовании двух государств, и соответствующих резолюциях международной законности", - говорится в заявлении.

Республика Тринидад и Тобаго признала государство Палестина в четверг в соответствии с решением, принятым Советом министров.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .