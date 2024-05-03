Группа сопротивления Бахрейна впервые атаковала беспилотниками оккупированную Палестину

По данным телеканала Al-Mayadeen, это первый случай нападения бахрейнской группы сопротивления, известной как Сарайя аль-Аштар, на Израиль.

Бригады Аль-Аштар (Сарая Аль-Аштар), как группа исламского сопротивления Бахрейна, опубликовали кадры атаки беспилотника на здание транспортной компании «Trucknet» в порту Эйлата.

После морской блокады йеменцами порта Эйлат компания Trucknet осуществила наземную переброску товаров из портов арабских стран Персидского залива в оккупированную Палестину.