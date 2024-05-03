3 мая 2024 г., 11:10
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Группа сопротивления Бахрейна впервые атаковала беспилотниками оккупированную Палестину

3 мая 2024 г., 11:10
??????? ID: 85464863
Группа сопротивления Бахрейна впервые атаковала беспилотниками оккупированную Палестину

Тегеран, 3 мая. ИРНА - Группировка исламского сопротивления Бахрейна, известная как «Сарая аль-Аштар» (группы Аль-Аштар), объявила об атаке беспилотников на оккупированную Палестину.

По данным телеканала Al-Mayadeen, это первый случай нападения бахрейнской группы сопротивления, известной как Сарайя аль-Аштар, на Израиль.

Бригады Аль-Аштар (Сарая Аль-Аштар), как группа исламского сопротивления Бахрейна, опубликовали кадры атаки беспилотника на здание транспортной компании «Trucknet» в порту Эйлата.

После морской блокады йеменцами порта Эйлат компания Trucknet осуществила наземную переброску товаров из портов арабских стран Персидского залива в оккупированную Палестину.

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