2 мая 2024 г., 17:25
Новости ID: 85464523
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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ХАМАС: Мы ждем ответа Израиля

2 мая 2024 г., 17:25
Новости ID: 85464523
ХАМАС: Мы ждем ответа Израиля

Тегеран, 2 мая, ИРНА - Один из лидеров ХАМАС описал последнюю ситуацию, связанную с переговорами по соглашению об обмене пленными, и упомянул о том, что Тель-Авив согласился с некоторыми требованиями сопротивления.

Юсуф Хамдан, представитель ХАМАС в Алжире и один из лидеров этого движения, сказал в интервью Аль-Арабия 21: «Позиция ХАМАСа ясна, и она была доведена до сведения посредников, которые также передали ее оккупантам, чтобы они могли объявить свою позицию».

Он добавил: «Оккупанты согласились с некоторыми условиями сопротивления после семи месяцев войны против Газы. Мяч сейчас на стороне оккупантов, и если они хотят заключить соглашение и освободить пленных военнослужащих и заключенных из рук сопротивления, у них нет другого выбора, кроме как согласиться с нашими условиями».

Хамдан сказал, что «среди того, с чем согласились оккупанты, - это установление прекращения огня и отступление с "Нецарим", который разделяет северную и южную части Газы, а также возвращение беженцев на север Газы. Но мы должны быть уверены, что прекращение огня будет постоянным, и оккупанты отступят из всей Газы до начала соглашения об обмене военнослужащими».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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