ХАМАС: Мы ждем ответа Израиля

Юсуф Хамдан, представитель ХАМАС в Алжире и один из лидеров этого движения, сказал в интервью Аль-Арабия 21: «Позиция ХАМАСа ясна, и она была доведена до сведения посредников, которые также передали ее оккупантам, чтобы они могли объявить свою позицию».

Он добавил: «Оккупанты согласились с некоторыми условиями сопротивления после семи месяцев войны против Газы. Мяч сейчас на стороне оккупантов, и если они хотят заключить соглашение и освободить пленных военнослужащих и заключенных из рук сопротивления, у них нет другого выбора, кроме как согласиться с нашими условиями».

Хамдан сказал, что «среди того, с чем согласились оккупанты, - это установление прекращения огня и отступление с "Нецарим", который разделяет северную и южную части Газы, а также возвращение беженцев на север Газы. Но мы должны быть уверены, что прекращение огня будет постоянным, и оккупанты отступят из всей Газы до начала соглашения об обмене военнослужащими».