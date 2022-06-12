Помощник МИД Ирана заявил, что рост отношений между Ираном и Россией очевиден

Сегодня 12 июня прошло заседание координационного штаба по внешнеэкономическим связям на тему «Отношения Ирана и России» по председательством Сафари.

При этом Сафари сделал акцент на реализации соглашений и назвал МИД отвечающим за этим вопросом. Он также призвал другие государственные органы параллельно сотрудничать с МИД в этом отношений.

Сафари также назвал отношения с Россией стратегическими и заявил, что рост этих отношений за последнее время очевиден.

По его словам, три сферы энергетики, транзит и торговли являются основными темами, которые находятся в повестке дня работы между двумя странами.

Как пояснил чиновник, Россия уже опубликовала перечень своих потребностей и соответственно Иран способно удовлетворить большую часть этой перечини. Это еще приведет к значительному росту экспорту из Ирана.

Сафари на этой встрече сообщил о возможной отмене визы для российских бизнесменов в целях увеличения инвестиции, создания механизма рублевого банковского обслуживания со странами Российской Конфедерации, создания зеленого таможенного коридора и улучшения финансовых отношений.

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