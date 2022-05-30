Объем несырьевого экспорта Ирана превысил $8 млрд

«За указанный период 17 млн товаров было экспортировано из Ирана, что на 3,6% выше в стоимостном выражении и на 1,6% ниже в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.
По его словам, также с начала иранского 1400 года 5 млн 181 тыс. тонн товаров на сумму 5 млрд 314 млн долларов было импортировано в Иран, что на 2,4% выше в стоимостном выражении и на 3% ниже в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом минувшего года.
75% импорта страны в этом году составляют товары первой необходимости, объем запасы которых составил 4 млн тонн.
Махабад, 30 мая, ИРНА – Объем несыревого экспорта с начала текущего иранского 1401 года (начался 21 марта 2022 г.) составил 8 млрд 515 млн долларов. Об этом сообщил глава таможенной службы Ирана Алиреза Могадаси в понедельник.
«За указанный период 17 млн товаров было экспортировано из Ирана, что на 3,6% выше в стоимостном выражении и на 1,6% ниже в физическом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметил он.
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