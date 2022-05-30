В Иране пригласили экспортеров содействовать экспорту иранской наукоемкой продукции в Армению

По данным ИРНА, скоро в Армении создается Дом инновации и экспорта технологий из Ирана, который нацелен на армянский рынок.

В последние годы Иран создавал такие центры в других странах, что представлять иранские новые технологии на тамошних рынках. В этих центрах представляются новейшие достижения иранских наукоемких компаний и ищут клиентов для иранских продуктов.

В нестоящее время у Ирана есть такие инновационные дома в России, Турции, Китае, Сирии и Кении. При этом еще два центра будут созданы в Армении и Ираке.

В связи с этим и на основании призыва, опубликованного Центром международных взаимодействий науки и технологий, в проекте могут участвовать экспортеры, обладающие опытом и знаниями для развития экспорта наукоемких и творческих продуктов в Армению.

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