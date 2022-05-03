Первый Евразийский экономический форум состоится в мае в Бишкеке

В рамках форума запланировано пленарное заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий и выставка агропромышленных товаров ЕАЭС. В мероприятии примут участие представители бизнес-сообщества, научных и экспертных кругов.

А в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана пояснили, что в настоящее время, ведется проработка вопроса проведения данного форума, в части определения концепции и формата мероприятия, а также участие в нем третьих стран – основных торговых партнеров: КНР, Иран, Индия, Турция, Сербии, стран Юго-Восточной Азии, Южной Америки, арабских государств, а также отдельных стран Европейского союза.

Евразийский экономической союз (ЕАЭС) был создан в 2010 году как таможенное объединение Беларуси, Казахстана и России. В 2015 году в организацию вступили Кыргызстан и Армения.

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