Соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС будет подписано к осени

Об этом заявил в среду глава Организации содействия торговле Ирана Алиреза Пейман-пак в ходе Ирано-российского торгового форума, который проходит в Тегеране.

Указав на возможности Ирана и Россия для развития торгово-экономического сотрудничества, Пейман-пак, отметил, что за счет активизации транспортных коридоров можно также расширить торговлю с третьими странами.

"В сфере банковских обменов при поддержке российских банков состоялись хорошие переговоры с Центральным банком и частными банками Ирана. Кроме того, гарантийные фонды также могут страховать торговлю между двумя странами", сказал глава Организации содействия торговле.

9 апреля официальный представитель иранской таможни Рухолла Латифи, сообщил, что торговый оборот между Ираном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за прошедший год по иранскому календарю (с 21 марта 2021 года по 20 марта 2022 года) составил 5.6 млрд долларов.

"За 12 месяцев прошедшего года объем торговли между Ираном и ЕАЭС достиг 5,634 млрд долларов"сказал он. — Из этого $1,170 млрд приходится на экспорт [Ирана], рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%".

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