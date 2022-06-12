Резолюция МАГАТЭ поставила под вопрос продолжение переговоров по ядерной сделке: иранский депутат

Депутат Меджлиса в интервью ИРНА заявила, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию в то время, когда Иран взаимодействовал с агентством на самом высоком уровне, основанном на прозрачности, доброй воле и мирной деятельности.
По словам Элахияна, МАГАТЭ в ответ на добрую волю Ирана приняло резолюцию, в которой обвиняло Исламскую Республику в отсутствии сотрудничества. Однако Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) взаимодействовала с МАГАТЭ за рамками Закона о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа, принятого парламентом Ирана.
Она отметила, что на «предвзятую» резолюцию повлияло сионистское лобби, добавив, что Ирану больше не нужно продолжать демонстрировать добрую волю помимо Закона о стратегических мерах.
По её словам, члены комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента на заседании в прошлой неделе единодушно согласились свести к минимуму сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, отключить некоторые камеры наблюдения, ускорить обогащение и установить новые центрифуги.
Депутат заявила, что сионистское лобби пытается помешать переговорам между Ираном группой «пятерки» и открыть новое досье против Ирана.
«МАГАТЭ следует проинформировать, что Иран не уступит санкциям и силе и не допустит нарушения своих ядерных прав, сохраняя при этом свою мирную ядерную программу», отметила Элахиян.
Напомним, Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.
Тегеран, 12 июня. ИРНА – Принятие резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по Ирану показало, что продолжение переговоров в Вене не является рациональным и необходимым. Об этом заявила член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Зохре Элахиян в воскресенье.
Депутат Меджлиса в интервью ИРНА заявила, что Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию в то время, когда Иран взаимодействовал с агентством на самом высоком уровне, основанном на прозрачности, доброй воле и мирной деятельности.
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