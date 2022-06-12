Резолюция МАГАТЭ по Ирану не будет в пользу дипломатических переговоров в Вене, заявил Галибаф

Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.

Спикер парламента отметил, что данная резолюция игнорирует очень конструктивное и добровольное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

По его словам, такие акты показывают, что противоположная сторона несерьезно относится к достижению хорошего соглашения по отмене санкций против иранского народа.

Галибаф также высоко оценил действия Организации по атомной энергии Ирана в ответ на резолюции МАГАТЭ.