12 июн. 2022 г., 13:31
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Резолюция МАГАТЭ по Ирану не будет в пользу дипломатических переговоров в Вене, заявил Галибаф

Резолюция МАГАТЭ по Ирану не будет в пользу дипломатических переговоров в Вене, заявил Галибаф

Тегеран, 12 июня, ИРНА – Принятие резолюции Советом управляющих МАГАТЭ по Ирану означает, что агентство находится под прямым влиянием сионистских кругов. Продолжение такого подхода не пойдет на пользу нынешним дипломатическим переговорам. Об этом заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф в воскресенье.

Совет управляющих МАГАТЭ в среду одобрил резолюцию с критикой Ирана за недостаточное раскрытие информации по своей ядерной программе. 30 членов Совета поддержали резолюцию, но двое - Россия и Китай - проголосовали против документа. Индия, Ливия и Пакистан воздержались.
Спикер парламента отметил, что данная резолюция игнорирует очень конструктивное и добровольное сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.
По его словам, такие акты показывают, что противоположная сторона несерьезно относится к достижению хорошего соглашения по отмене санкций против иранского народа.
Галибаф также высоко оценил действия Организации по атомной энергии Ирана в ответ на резолюции МАГАТЭ.

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