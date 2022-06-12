260 представителей Меджлиса осудили резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Указав на добровольное предоставление Ираном больше всего возможностей для мониторинга и доступа к ядерным объектам и появление новых вопросов со стороны генерального директора агентства, иранские депутаты в своем заявлении отметили, что если сотрудничество с инспекциями МАГАТЭ создает оправдания для двусмысленности, зачем повторять эти возможности?

Они также подчеркнули, что генеральный директор и секретариат МАГАТЭ очевидно потеряли свой технический аспект. «Визит г-на Рафаэль Гросси на оккупированные территории Палестины и его встреча с лидерами режима, который отказывается принять Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и не принимает во внимание различные сообщения о незаконном приобретении ядерного оружия, являются наиболее явными признаками пристрастного подхода Гросси. Такие акты ставят под вопрос приверженность генерального директора МАГАТЭ выполнению своей миссии на пути к ядерному разоружению», отмечается в заявлении.

Депутаты подчеркнули, что вопреки правилам и процедурам МАГАТЭ, утверждение сионистской шпионской службы послужило основой запросов секретариата агентства о доступе к объектам в Иране. «Этот вопрос является четким указанием на политический и нетехнический характер запроса МАГАТЭ по остальным вопросам и 3 объектам», отметили представители агентства.

«Необъективная речь гендиректора МАГАТЭ перед окончанием переговоров с Ираном в Европарламенте и после подачи им своего негативного доклада Совету управляющих показала, что технические аспекты в позициях Гросси сменились политическими мотивами!», отмечается в заявлении.

В заявлении депутаты также высоко оценили сокращение сотрудничества Организации по атомной энергии с МАГАТЭ из-за политического подхода МАГАТЭ.

Они также назвали выполнение Закона о стратегических действиях по отмене санкций и защите интересов иранского народа основным средством для снятия санкций.