Раиси встретился с семьей мученика Сайяда Ходаи

Глава иранского правительства на встрече с семьей Сайяда Ходаи пожелал им здоровья и терпения.
Он отметил, что Сайяд Ходаи до последней минуты своей жизни защищал ценности Исламской революции.
22 мая в результате теракта в Тегеране был погиб член Корпуса стражей исламской революции Сайяд Ходаи пятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле.
Тегеран, 12 июня, ИРНА – Убийство мученика Хасана Сайяда Ходаи свидетельствует об отчаянии врагов Исламской Республики. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в воскресенье.
Глава иранского правительства на встрече с семьей Сайяда Ходаи пожелал им здоровья и терпения.
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