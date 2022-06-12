Раиси встретился с семьей мученика Сайяда Ходаи

Тегеран, 12 июня, ИРНА - Президент Ирана Эбрахим Раими сказал, что строительство и поставка 113 000-тонного танкера в Венесуэлу, в дополнение к помощи стране в достижении ее цели независимости в области морских перевозок, еще раз показывает, что воля и единство революционных наций и государств сильнее и эффективнее, чем санкции американцев.