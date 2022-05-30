30 мая 2022 г., 12:27
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Командующий КСИР пообещал месть за убийство Сайяда Ходаи

Командующий КСИР пообещал месть за убийство Сайяда Ходаи

Тегеран, 30 мая, ИРНА – Хасан Сайяд Ходаи был убит сионистами, и мы отомстим врагам за это убийство. Об этом заявил командующий КСИР генерал Хоссейн Салами в понедельник.

22 мая в результате теракта в Тегеране был убит член Корпуса стражей исламской революции Хасан Сайяд Ходаи пятью пулями двумя террористами, ехавшими на мотоцикле.
Генерал Салами отметил, что враг преследовал Сайяда Ходаи от самого сердца Белого дома и Тель-Авива, чтобы убить его. Он также назвал мученика Сайяда Ходаи хорошим образцом для молодежи.

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