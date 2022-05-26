Иран призвал ООН осудить убийство офицера КСИР

Тахт-Раванчи сказал в своем письме, что мученик Сайяд Ходаи, который был «трусливо» убит в воскресенье, был военнослужащим иранских вооруженных сил, сыгравшим значительную роль в борьбе с терроризмом и ИГИЛ в регионе.

Тахт-Раванчи отметил, что, по предварительным оценкам, террористический акт был «совершен в продолжение систематических убийств невинных иранских граждан и ученых определенными режимами для достижения своих незаконных внешнеполитических целей в регионе».

«Такие преступные действия представляют собой вопиющее нарушение Устава ООН, принципов международного права и основных прав человека, создавая неоспоримую угрозу региональному и международному миру и стабильности», добавил иранский дипломат в своем письме.

Он призвал международное сообщество и США решительно осудить такие жестокие убийства невинных граждан других стран, совершенные известным государственным терроризмом определенных режимов.

Иранский дипломат напомнил, что осуждение убийства соответствует обязательствам ООН по реальной борьбе с терроризмом и недискриминационным образом.

Он также отметил, что Иран примет все необходимые меры для защиты своего народа и интересов и будет использовать все доступные механизмы для привлечения к ответственности виновных в этом террористическом преступлении и их сторонников.

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